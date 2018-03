30-Jähriger pöbelt Frauen beim Bahnhof an

Stark betrunken war ein 30-Jähriger, der am Samstag gegen 9.25 Uhr im Ravensburger Bahnhofsgebäude Frauen angepöbelt hatte. Wie die Polizei berichtet, war er deswegen von einem anderem Mann zu Rede gestellt worden. Als der 30-Jährige daraufhin den Mann attackierte, verständigte dieser die Polizei. Nachdem sich der Betrunkene auch gegenüber den Beamten sehr aggressiv verhielt und sich nicht beruhigen ließ, nahmen ihn die Polizisten in Gewahrsam. Er wurde wegen seines psychischen Ausnahmezustands in eine Fachklinik gebracht, heißt es im Bericht weiter.