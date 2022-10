295 ehrenamtliche Dienstjahre

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach mehrjähriger Pause konnte in diesem Jahr wieder eine Hauptversammlung des DRK-Ortsvereins Ravensburg stattfinden. Im Lehrsaal des Rettungszentrums in der Ulmer Straße fand die Veranstaltung statt, zu der auch die passiven Mitglieder des DRK-Ortsvereins eingeladen waren. Bei der Totenehrung wurde der verstorbenen Mitglieder Georg Mayer (2020), Gabriele Mühlegg (2021) und Maria Jopke (2022) gedacht, die für viele eine Vorbildfunktion eingenommen hatten. Nach seinem Tätigkeitsbericht sprach der Ortsvereinsvorsitzende Alfred Bosch seine Anerkennung aus für die geleistete ehrenamtliche Arbeit und verlieh zusammen mit Bereitschaftsleiterin Cornelia Barth und Bereitschaftsleiter Uwe Weißenrieder an eine Reihe langjähriger Ehrenamtlicher – soweit sie anwesend sein konnten – Auszeichnungsspangen und Urkunden. Die Namen der Geehrten mit ihrer Dienstzeit: Hans Zimmerer (50 Jahre), Dr. med. Peter Lessing (45 Jahre), Nikolaus Schwärzler (30 Jahre), Mathias Beier und Rolf Steinhauser (25 Jahre), Tobias Hirsch (20 Jahre), Christoph Sitta (15 Jahre), Stefan Belz, Michael Fecker, Tobias Müller, Benedikt Musiol, Michael Pohr, Patrick Richter, Thomas Schulzki und Franz Zwisler (zehn Jahre), Hamza Sasa (fünf Jahre).

Für besondere Leistungen erhielten Alfred Mühlegg und Uwe Weißenrieder das Goldene Ehrenzeichen des DRK-Ortsvereins Ravensburg. Das Silberne Ehrenzeichen des DRK-Ortsvereins Ravensburg wurde an Sebastian Claus, Frank Sauter und Sebastian Borel verliehen. Benedikt Kowalski erhielt die Silberne Verdienstmedaille des DRK-Kreisverbands Ravensburg. Über die Grundsätze-Medaille freuten sich Stefan Belz, Florian Kolb und Verena Nausester. Michael Fecker, Michael Topf, Tobias Schneider und Maximilian Spiegel wurden für ihren Einsatz bei der Flutkatastrophe im Ahrtal mit einer Henry-Dunant-Medaille bedacht.