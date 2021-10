29-Jähriger verursacht Unfall in Karlstraße

Wegen Gefährdung im Straßenverkehr muss sich ein 29-jähriger BMW-Fahrer verantworten. Wie die Polizei mitteilt, ist der 29-Jährige in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Karlstraße mit seinem Wagen mit dem Auto eines 20-jährigen Seat-Fahrer kollidiert. Als der Unfallverursacher mit seinem BMW von der Meersburger Straße nach links in die Karlstraße einbog, kam er zu weit auf die Gegenfahrbahn und streifte hierbei den ordnungsgemäß fahrenden Geschädigten in seinem Seat. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Unfallverursacher deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Beim Unfallverursacher wurde eine Blutentnahme veranlasst. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens konnten die ermittelnden Beamten bislang keine Angaben machen. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.