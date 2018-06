28-jähriger Mann stiehlt Fahrrad bei Probefahrt

Ein 28-jähriger Mann wollte offenbar laut Polizeibericht am Freitag am Donnerstagnachmittag eine Probefahrt mit einem hochwertigen Mountainbike zum Diebstahl nutzen. Als ein Mitarbeiter eines Zweiradhauses die Tat verhindern wollte, wurde er vom 28-Jährigen zurückgestoßen. Der vermeintliche Fahrraddieb konnte kurze Zeit später am Ravensburger Bahnhof gestellt werden.

Der 28-Jährige lies sich gegen 15 Uhr in einem Fahrradgeschäft in der Innenstadt ein Mountainbike im Wert von über 2000 Euro zeigen. Für die anschließende Probefahrt war der Nahbereich vor dem Ladengeschäft vereinbart. Als sich der angebliche Kunde nach und nach immer weiter entfernte und außer Sicht geriet, ging der Verkäufer hinterher. Bei Annäherung an den 28-Jährigen stieß er den Mitarbeiter des Fahrradgeschäfts weg und fuhr laut Polizeibericht endgültig davon.

Der Verkäufer rannte in sein Geschäft zurück und nahm mit einem E-Bike die Verfolgung auf. Am Bahnhof entdeckte er schließlich den 28-jährigen Mann auf dem Bahnsteig und nahm ihm das Fahrrad wieder ab. Die daraufhin verständigte Polizei konnte den jungen Mann kurz danach noch am Bahnhof festnehmen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Räuberischen Diebstahls.