28 Fahrer stehen unter Drogeneinfluss

Das Polizeipräsidium Ravensburg hat in der vergangenen Woche in den Landkreisen Ravensburg, Sigmaringen und dem Bodenseekreis zielgerichtete Verkehrskontrollen vorgenommen, deren Schwerpunkt die Bekämpfung der Alkohol- und Drogenkriminalität im Straßenverkehr war. Wie die Polizei Ravensburg mitteilt, führt übermäßiger Alkoholkonsum oder die Einnahme von Rauschmitteln vor der Fahrt nach wie vor zu einer nicht unerheblichen Zahl von Unfällen. Während in den vergangenen Jahren die Zahl der Unfälle in beiden Deliktsbereichen rückläufig gewesen sei, stieg diese jüngst spürbar an.

Insgesamt wurden bei den Kontrollen 25 Verkehrsteilnehmer beanstandet, die unter Alkoholeinwirkung am Straßenverkehr teilgenommen hatten. 14 von ihnen müssen mit einem Bußgeld, Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot rechnen. Von weiteren 11 Kraftfahrern wurde der Führerschein sofort einbehalten und gegen sie Anzeige erstattet, da ihre Blutuntersuchungen Alkoholwerte von mehr als 1,1 Promille ergaben, in drei der Fälle sogar mehr als 1,6 Promille.

Unter Drogenbeeinflussung standen im Kontrollzeitraum insgesamt 28 Verkehrsteilnehmer, schreibt die Polizei. In der überwiegenden Zahl der Fälle führten die Auswertungen der Blutproben zum Nachweis eines vorangegangenen Cannabis-Konsums (25 Fälle), in zwei Fällen wurde Amphetamin nachgewiesen und in einem weiteren Fall lag ein Mischkonsum vor. Auch hier dürften Bußgelder, Fahrverbote und Punkte in Flensburg auf die Betroffenen zukommen. Außerdem wird die Fahrerlaubnisbehörde prüfen müssen, ob bei den angezeigten Personen die charakterliche oder körperliche Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen noch gegeben sind oder möglicherweise weitergehende führerscheinrechtliche Maßnahmen getroffen werden müssen.