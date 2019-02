270 000 Euro für Eschacher Straßen

270 000 Euro kann Eschach in diesem Jahr in die Sanierung seiner Straßen investieren. Dies hat der Ortschaftsrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Der Löwenanteil von 80 000 Euro geht in die Sanierung der Ravensburger Straße im Ortsteil Weißenau, wo Regenentwässerungsrinnen teilweise in sehr schlechtem Zustand sind. 60 000 Euro stehen für die Bankettsanierung auf der Gemeindeverbindungsstraße Fidazhofen- Strietach zur Verfügung. Weitere Sanierungsmaßnahmen sind im Weinbergweg und in der Tettnanger Straße (Weingartshof), in der Angelestraße, der Brunnenstraße und der Gornhofener Straße (Obereschach) sowie auf dem Gehweg entlang des ZfP-Geländes vorgesehen. Die ursprünglich für 2018 geplante Sanierung der Waldstraße im Ortsteil Sickenried soll ebenfalls in diesem Jahr in Angriff genommen werden.