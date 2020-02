27-Jähriger schlägt Polizisten ins Gesicht

Ein 27-jähriger Mann hat am Donnerstagmorgen gegen 11 Uhr in einer Wohnung randaliert und im Anschluss hinzugerufene Polizeibeamte angegriffen.

Wie die Polizei mitteilt, traf die Streife den 27-jährigen Mann in der Angelestraße in Ravensburg an. Als er das Weite suchen wollte, stellte sich ihm ein Polizeibeamter in den Weg. Diesen schlug er mit der Faust gegen den Kopf. Zwei Polizisten zogen den Mann letzten Endes unter Gegenwehr zu Boden, wo ihm Handschellen angelegt werden konnten. Der 27-Jährige wurde im Anschluss in ein psychiatrisches Fachkrankenhaus gebracht. Der Mann sowie zwei Polizeibeamte wurden leicht verletzt. Der Mann muss sich nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten.