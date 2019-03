257 Millionen Euro für Städtebau im Kreis Ravensburg

Das Wirtschaftsministerium hat am Mittwoch bekannt gegeben, dass die Städte Ravensburg und Weingarten und die Gemeinden Altshausen, Baienfurt, Bodnegg und Fronreute mehr als drei Millionen Euro aus der Städtebauförderung erhalten. Insgesamt stehen rund 257 Millionen Euro aus Landes- und Bundesmitteln zur Verfügung. Das teilen Sozialminister Manne Lucha (Grüne) und Landtagsabgeordneter August Schuler (CDU) in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.

„Wir gehen den dringend benötigten Wohnungsbau im Wahlkreis Ravensburg an. Damit setzen wir vor Ort um, was wir landesweit verfolgen: unsere Kommunen lebenswert zu erhalten und zukunftsfähig zu gestalten“, heißt es in dem Presseschreiben. Die Schwerpunkte bei der diesjährigen Städtebauförderung würden vom Wohnungsbau bis zur Energieeffizienz reichen. Die Städtebauförderung sei zudem ein Ausdruck einer weiteren wichtigen politischen Zielsetzung: die Stärkung der Kommunen angesichts des demografischen Wandels. „Im ländlichen Raum sind Ortskerne die Herzkammern vieler Gemeinden. Indem wir Leerstände beseitigen, Wohnraum modernisieren und Flächen für Bauvorhaben zugänglich machen, knüpfen wir an ein zentrales Vorhaben an – die Entwicklung und Stärkung der Quartiere für ein gutes Zusammenleben in Städten und auf dem Land“, werden Schuler und Lucha zitiert.