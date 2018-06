2500 Euro für die Krebsberatungsstelle erlaufen

Im Rahmen des Ravensburger Stadtlaufes haben die Onkologie Ravensburg, die Apotheke am Krankenhaus St. Elisabeth und die Oberschwabenklinik einen Spendenlauf für die Krebsberatungsstelle Ravensburg organisiert. 27 motivierte Läufer gaben ihr Bestes und das mit Erfolg: Die Frauen erreichten mit Katharina Sterk, Ilona Müller-Hartrumpf und Julia Petzold einen hervorragenden zweiten Platz in der Gruppengesamtwertung. Alle von ihnen schafften es unter die ersten drei ihrer Altersgruppe. Neben der konkreten finanziellen Unterstützung mit 2500 Euro soll der Spendenlauf zu weiteren Spenden animieren, um die dringlich benötigte Unterstützung von Krebspatienten durch die Krebsberatungsstelle auch in Zukunft zu ermöglichen.Die Krebsberatungsstelle Ravensburg besteht seit Januar 2016 und hat sich bereits in kurzer Zeit als essenzieller Bestandteil, in der Versorgung von Krebspatienten, fest etablieren können. Die Aufgaben der Krebsberatungsstelle umfassen psychoonkologische, soziale und therapeutisch-unterstützende Maßnahmen.