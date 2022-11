25 Jahre Irish Pub Ravensburg: Institution mit Kultcharakter

Wer im Ravensburger Irish Pub die „Beichte“ ablegen will, sollte durch die Schwingtüre in die Küche gehen. Zwischen Töpfen, Pfannen und Fritteuse wurde sich im Laufe der Jahre wohl schon oft über Vertrauliches ausgetauscht, über Problemchen, Liebeleien und auch Gewissensbisse. Die massive Holztür mit Spitzbögen, die ins Küchenreich führt, entstammt allerdings tatsächlich dem Beichtstuhl einer alten irischen Kirche.

Ebenso wurde die Bar, auf der schon unzählige Gläser mit Guinness- oder Kilkenny-Bier schäumten, aus den Kirchenbänken des einstigen Gotteshauses gezimmert. Mag der sakrale Hintergrund den meisten Besuchern verborgen bleiben, eine Art Heiligtum und Heimat ist ihnen der Irish Pub aber trotzdem, und das nun schon seit Generationen.

25 Jahre ist es her, dass Stefan Müller, der bereits damals einen Hang für urige Orte besaß, die Gaststätte übernahm. So kellnerte er zuvor in der stadtbekannten Räuberhöhle, als eine Handvoll Iren nach Ravensburg kam. Mit einem 30-Tonner stoppten sie vor dem Eckhaus in der Eichelstraße, entluden Baustoff, Zementmischer, Mobiliar und Bretter, verbauten alles, was nicht niet- und nagelfest war.

Mit Schieferplatten wurde der Eingangsbereich verkleidet, aus Kirchendielen der Boden gezimmert und keltische Steinskulpturen in die Wände eingelassen. Gepaart mit der für alle irischen Pubs typisch gemütlichen Atmosphäre mit viel Herzblut und der Begeisterung für Live-Musik. „Das Konzept fand ich toll“, sagt Müller, der erst als Angestellter hinterm Zapfhahn stand und später die Gaststätte als Inhaber übernahm, die er inzwischen zusammen mit Mirko Wengrzik führt.

Strenge Schließregelung

Im Laufe der Zeit haben sie diesen speziellen Ort zu dem gemacht, was er heute ist: Eine Institution mit Kultcharakter, ein Anlaufpunkt für alle. „Das Schöne ist ja, dass sich hier jung und alt, arm und reich treffen“, sagt Müller. Und das fast pausenlos. Während viele Gastronomen in Ravensburg zumindest an einem Tag in der Woche schließen, hatte der Irish Pub schon immer an 364 Tagen im Jahr geöffnet – der einzige Ruhetag war stets am 6. Dezember, zur internen Weihnachtsfeier. „Inzwischen machen wir auch am Rutensonntag zu“, erklärt Mirko Wengrzik und muss über die vermeintlich strenge Schließregelung lachen.

Mehr als zwei Ruhetage im Jahr ist den Gästen auch kaum zuzumuten, denn der Pub füllt sich eigentlich immer, gegen 18 oder 19 Uhr lässt sich am Montag genauso schwer ein Platz bekommen wie zum Wochenende hin. Dann wird reichlich verzehrt, etwa Chicken Nuggets, Fish ’n’ Chips, Burger oder Club Sandwich, seit 25 Jahren in unveränderten Rezepturen, gerne mit Remoulade, Mayo oder Ketchup. Zwar wurden mehr vegetarische Gerichte und Salate auf die Karte genommen, der Renner aber bleiben die Klassiker, die auf jeder Ernährungsskala im roten Bereich landen würden. „Kurzzeitig haben wir versucht, frisch zu kochen“, erklärt Müller. „Das hat komischerweise aber nicht funktioniert.“

Keine Zugeständnisse an den Zeitgeist

Vielleicht wurde es ja nicht angenommen, weil die Menschen auch mal eine Auszeit brauchen von der ständigen Aufforderung zur Selbstoptimierung, vom rasanten Wandel in der Welt. Als Müller die Gaststätte damals übernahm, ließ er die Außenfassade richten, baute später den Keller aus, mal wurde eine Markise angebracht oder ein Tisch ausgetauscht. Ansonsten hat sich im Pub aber seit einem Vierteljahrhundert praktisch nichts verändert. „Wir müssen nicht dem Zeitgeist hinterherhecheln“, sagt der 58-Jährige. „Der Pub ist gut, so wie er ist.“

Und genau so sehen es auch die Gäste, sehen es Jahr für Jahr die Abiturienten, die im Irish Pub gastronomisch sozialisiert werden. Die Scharen an Studenten, die an lauen Sommerabenden den Außenbereich bevölkern und zu später Stunde im Keller ausgelassen feiern. Die beim legendären Pub-Quiz die Köpfe qualmen lassen oder gemeinsam Bundesliga, Champions-League oder Fußball-WM verfolgen. Die irgendwann vielleicht die Stadt verlassen oder eine Familie gründen, aber oft genug den Weg zurückfinden, zu Vertrautheit und Beständigkeit. Und die sich bei ihrer Rückkehr nicht selten über altbekannte Gesichter auch hinterm Tresen freuen, arbeiten dort viele Angestellte doch schon eine gefühlte Ewigkeit. „Das Personal ist ein wichtiger Teil des Erfolges“, betont Müller, „es hat auf seine Weise den Pub mitgeprägt.“

Beschwerden häufen sich

Bedroht ist dieser Erfolg keineswegs, einfacher werden die Umstände aber auch nicht. „Was mir Angst macht, ist das Lärmproblem“, sagt Müller. Schon seit Jahren achten Türsteher auf Jugendschutz und Ordnung, Schilder mahnen die Gäste zu gemäßigter Lautstärke und die Terrasse wird pünktlich geräumt. Und dennoch mehren sich die Beschwerden, Toleranz und Verständnis für städtisches Leben scheinen stetig zu sinken. Was auch an anderer Stelle auffällt. „Als ich damals nach Ravensburg kam, gab es die Diskussionen um die Punks auf dem Marienplatz“, sagt Mirko Wengrzik.

Diese wurden erst auf den Holzmarkt und dann ganz verdrängt, es folgten Klagen über Lärm im Hirschgraben, nun ist der Veitsburghang dran, wo an Wochenenden Sicherheitskräfte ein Alkoholverbot durchzusetzen.

Besorgniserregend ist, dass man nur mit Verboten reagiert, aber keine richtigen Lösungsmöglichkeiten anbietet, kritisiert Wengrzik.

„Denn junge Leute werden wir in Ravensburg immer haben.“

Die pilgern auch künftig in Gaststätten wie die Ratsstube, das Balthes oder eben in das Eckhaus an der Eichelstraße. „Den Pub wird es noch lange geben“, ist sich Müller sicher, „den reißt auch nach uns niemand ab.“ Weil dieser besondere Ort schon seit 25 Jahren allen ein Zuhause gibt, den Einflussreichen und den Einfachen, bei hausgemachten Pommes und dunklem Bier mit dichtem Schaum.