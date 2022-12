25 Jahre Betreutes Wohnen in Familien

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vor 25 Jahren hat die Stiftung Liebenau ein ganz besonderes Angebot an den Start gebracht: Gast- beziehungsweise Pflegefamilien nehmen einen Menschen mit Handicap in ihrer Mitte auf und geben ihm somit ein familiäres Umfeld. So entstand das Betreute Wohnen in Familien (BWF), das einen Familienanschluss ermöglicht.

Personen mit einer körperlichen, geistigen oder seelischen Einschränkung können teilweise nicht immer alleine oder selbstständig in einer eigenen Wohnung leben. Dann kommt häufig eine Einrichtung der Eingliederungshilfe in Betracht. Oder eben auch die Option einer Gastfamilie.

Angefangen hatte alles ganz klein: Die Sozialpädagogin Karen Saile hat durch ihr Engagement für einen Klienten eine passende Gastfamilie gefunden. Mit der Zeit wuchs der Bereich. Inzwischen arbeiten 14 Mitarbeitende der Liebenau Teilhabe im BWF im Landkreis Ravensburg und im Bodenseekreis. Andreas Liehner leitet seit 2009 dieses Angebot und ist stolz auf seine Mitarbeitenden. „Es gehört viel Ausdauer und Fingerspitzengefühl dazu, bis man die passende Familie für die anfragende Person gefunden hat“, so Liehner.

Jörg Munk, Geschäftsführer der Liebenau Teilhabe, der das BWF mitinitiiert hat, erinnert sich gut an die lebhaften Diskussionen, die dieses innovative Angebot ausgelöst hat. „Können denn Familien, die in der Regel Laien sind, Menschen mit Behinderungen professionell begleiten? Die Antwort ist klar: Ja, das können sie!“ Liehner ergänzt dazu, dass die professionelle Begleitung und Unterstützung der Familien wichtig ist und gewährleistet wird.

Dass das Angebot fachlich gut und vertretbar ist, zeigt auch die große Resonanz, denn sowohl die Gastfamilien als auch der Mensch mit Behinderung profitieren von dem Familienzuwachs. Oft leben die Beteiligten über viele Jahre zusammen, es entstehen dauerhafte Beziehungen, die zu Stabilität und Lebenszufriedenheit beitragen. Im Laufe der Zeit hat sich das Angebot für Erwachsene weiterentwickelt und inzwischen bieten auch mehr als 50 Familien eine besondere Unterstützung für besondere Kinder ab dem Säuglingsalter an. Neben der fachlichen Begleitung erhalten die Familien ein monatliches Betreuungsgeld.

Wer Interesse hat, einen Menschen mit Handicap aufzunehmen, kann sich an die Liebenau Teilhabe wenden: Andreas Liehner, Telefon 0751/36633914 oder Mail an andreas.liehner@stiftung-liebenau.de