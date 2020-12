24 000 Euro für Vereine und karitative Einrichtungen in Ravensburg und Umgebung

Bereits zum zweiten Mal präsentiert die Volks- und Raiffeisenbank Ravensburg-Weingarten einen Adventskalender der etwas anderen Art: 24 000 Euro werden als Spenden an 24 gemeinnützige Organisationen und Vereine in der Region verteilt. Wie das Unternehmen mitteilt, dürfen sich vom 1. bis 24. Dezember 24 Einrichtungen über jeweils 1000 „Adventsflocken“ für die Vereinskasse freuen. Über die Gewinner entscheidet einmal pro Woche das Los.

Bewerben können sich laut Pressemitteilung alle als gemeinnützig anerkannten Einrichtungen aus dem Geschäftsgebiet der VR Bank Ravensburg-Weingarten. Die Bewerbung ist über ein auf der Homepage zur Verfügung gestelltes Formular und ist bis einschließlich Dienstag, 22. Dezember, möglich. „Bereits jetzt sind zahlreiche Bewerbungen bei uns angekommen. Das zeigt uns, dass die Aktion auch in diesem Jahr wieder gut von den Vereinen aus der Region angenommen wird“, sagt Vorstandssprecher Arnold Miller. „Wir freuen uns, dass wir mit den VR-Adventsflocken eine Möglichkeit gefunden haben, viele wichtige Projekte in unserem Geschäftsgebiet zu unterstützen und dem Ehrenamt danke zu sagen.“

Die Spendengelder für die VR-AdventfFlocken stammen aus dem Topf des Gewinnsparens der Volksbanken Raiffeisenbanken in Baden-Württemberg. Mit diesen Geldern könne die VR Bank Ravensburg-Weingarten jedes Jahr zahlreiche Projekte aus der Region unterstützen. Auch im Jahr 2020 gingen so rund 100 000 Euro an gemeinnützige Organisationen und Vereine aus der Region.