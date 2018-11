24 Teams aus 20 Schulen erleben spielerisch das Handwerk

Die Attraktivität des Handwerks spielerisch und unterhaltsam vermitteln: Das ist die Idee der „Handwerker-Games“, die am Dienstag und Mittwoch in der Oberschwabenhalle Ravensburg stattfinden. Das Konzept für die Veranstaltung stammt von Studenten des BWL-Studiengangs an der Dualen Hochschule Ravensburg. Messe- und Eventorganisator Albert Schmid hat es im Auftrag der Kreishandwerkerschaft für Schüler der 8. Klassen im Landkreis umgesetzt.

Anders als bei den „Hunger Games“, dem literarischen Vorbild, geht es bei den „Handwerker-Games“ für die Spieler nicht ums Überleben, sondern um einen Pokal und Preisgeld für die Klassenkasse.

„Mit diesem Format wollen wir Jugendlichen Lust auf handwerkliche Berufe machen“, sagt Franz Moosherr, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft. So werden die jungen Schüler in spielerischer Art an unterschiedliche Berufe herangeführt. Im November letzten Jahres fand bereits eine Testveranstaltung mit acht Teams statt, die sich den unterschiedlichsten Aufgaben stellen mussten. Das Feld ist in diesem Jahr wesentlich größer: 24 Mannschaften aus 20 Schulen aus dem gesamten Kreis treten an.

„Wenn man die Begeisterung der Kinder gesehen hat und das tolle Rahmenprogramm, dann ist das genau der richtige Ansatz, um die Schüler mitzunehmen und zu zeigen, wie vielfältig und breitgefächert Handwerk sein kann“, sagt Klaus Moosmann, Leitender Schulamtsdirektor des Schulamtes Markdorf.

Am Dienstag, 6. November, gehen an den Start die GMS Leutkirch, Bergatreute und Argenbühl, die WRS Wuchzenhofen und Aichstetten, die Verbundschule Isny mit WRS und RS sowie die RS Weingarten. Am Mittwoch, 7. November, stehen sich die GMS Kuppelnau, Horgenzell, Barbara-Böhm und Achtalschule Baienfurt, die WRS Niederwangen sowie die beiden Realschulen Ravensburg und Bad Waldsee gegenüber. Für das Rahmenprogramm sorgen die Sängerinnen Buket (war auch 2017 dabei) und Letizia aus Italien.

Titelverteidiger ist die Realschule Weingarten. Spielbeginn in der Oberschwabenhalle ist jeweils um 8.30 Uhr, Ende um 13 Uhr. Eltern und Fans der teilnehmenden Schulen sowie Interessierte sind eingeladen, der Eintritt ist frei. Weitere Informationen gibt es auf www.handwerker-games.de