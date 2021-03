24-Jähriger fährt in Ravensburg unter Drogeneinfluss Auto

Mutmaßlich unter Drogeneinwirkung ist ein Autofahrer gewesen, der am Mittwochnachmittag in der Elisabethenstraße in Ravensburg von einer Polizeistreife kontrolliert worden war. Wie die Polizei berichtet, zeigte der 24-Jährige zeigte Anzeichen für vorausgegangenen Drogenkonsum und nachdem ein Schnelltest diesen Verdacht bestätigte, musste er die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Auf ihn kommen nun eine Anzeige wegen Fahrens und Drogeneinfluss sowie ein Bußgeld, ein Fahrverbot und ein Punkt im Verkehrsregister zu.