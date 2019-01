24-Jähriger prallt gegen Laternenmast

Sachschaden von mehreren Tausend Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Mittwochabend gegen 20.40 Uhr in der Schmalegger Straße ereignet hat. Der 24-jährige Fahrer eines Pkw war laut Polizeibericht stadteinwärts gefahren und an der Kreuzung mit der Meersburger Straße vermutlich aus Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn abgekommen, wo er mit seinem Fahrzeug frontal gegen einen etwa acht Meter hohen Laternenmast prallte. Dabei wurde dieser derart beschädigt, dass er von der TWS mit Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr entfernt werden musste. Während der junge Mann unverletzt blieb, entstand an seinem Auto, das abgeschleppt wurde, ein Sachschaden von rund 3000 Euro.