24-Jähriger belästigt Café-Bedienung

Ein 24-Jähriger hat am Montag gegen 22.30 Uhr die Bedienung eines Café in der Ravensburger Innenstadt derart belästigt, dass diese die Polizei rufen musste. Nach der Polizeikontrolle sowie einem erteilten Platzverweis verließ der Störer laut Bericht zunächst das Café. Als dieser jedoch zurück kam und die Örtlichkeit nicht verlassen wollte, nahmen ihn die Beamten auf richterliche Anordnung in Gewahrsam. Gegen die polizeilichen Maßnahmen wehrte sich der Mann, weshalb er sich nun zudem wegen tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte verantworten muss.