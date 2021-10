23-jährige Radfahrerin überschlägt sich in der Schmalegger Straße in Ravensburg

Schwere Verletzungen hat eine 23-jährige Radfahrerin davongetragen, die am Dienstag gegen 19 Uhr in der Schmalegger Straße in Ravensburg gestürzt ist.

Die Radlerin war laut Polizeiangaben in Richtung Ravensburg unterwegs, als sie in etwa auf Höhe der Straße „Im Egert“ zu stark bremste und sich mit ihrem Fahrrad mehrfach überschlug. Ein verständigter Rettungsdienst brachte die junge Frau laut Polizeibericht in ein Krankenhaus.