23-Jähriger wird bei Unfall leicht verletzt

Die 47-jährige Farhrerin eines Nissan Micra hat am Samstag gegen 19 Uhr die Allmandstraße in Richtung Innenstadt befahren und an der Kreuzung Allmandstraße / Kapuzinerstraße die Vorfahrt eines 23-Jährigen missachtet, der mit seinem VW Polo auf der Kapuzinerstraße aus Richtung des Alten Gaswerks in Richtung Hauptfriedhof fuhr. Wie die Polizei berichtet wurde der junge Mann beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 6000 Euro.