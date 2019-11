23-Jähriger verursacht betrunken einen Unfall

Der 23-jährige Fahrer eines Skoda Fabia ist am Samstag gegen 8.15 Uhr betrunken auf der Straße „Im Bergle“ in einem Wohngebiet in Oberzell unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilt, kam er wegen seiner Trunkenheit auf der über den Güllenbach führenden Brücke nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort stieß er mit dem Auto gegen das Brückengeländer.

An seinem Wagen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Laut Polizeibericht hatte der 23-Jährige mehr als 1,7 Promille Alkohol im Blut, weshalb ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher. An der Unfallstelle zeigte sich der junge Mann aggressiv und unkooperativ und beleidigte die Polizeibeamten. Deshalb wurde gegen ihn ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung eingeleitet.