23-Jähriger fährt betrunken Auto

Die Polizei hat am Wochenende mehrere Autofahrer ertappt, die obwohl sie Alkohol getrunken hatten, mit dem Auto unterwegs waren. Eine Streife erwischte am Samstagmorgen gegen halb fünf einen 23-Jährigen in der Marktstraße in Ravensburg. Dieser war laut Polizeibericht mit 1,86 Promille unterwegs. Am Alten Gaswerk in Ravensburg war gegen 6.15 Uhr eine 27-jährige Frau aus Vogt mit 1,30 Promille mit ihrem Auto unterwegs. Mit 1,92 Promillen wurde eine 30-ährige Autofahrerin aus Darmstadt mit ihrem Fahrzeug in der Möttelinstraße in Ravensburg kontrolliert. Allen drei Fahrern wurde der Führerschein entzogen. Sie werden bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.