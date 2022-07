23 000 Euro Sachschaden nach Verkehrsunfall

Hoher Sachschaden ist am Montag gegen 17 Uhr bei einer Kollision von zwei Autos in der Schenkenstraße entstanden. Eine 83-jährige Mercedes-Fahrerin wollte von Richtung Okatreute kommend in die Brielhofstraße abbiegen und übersah dabei einen 56-jährigen Audi-Fahrer, der auf der Schenkenstraße aus Richtung Ravensburg kommend fuhr. Die Mercedes-Lenkerin nahm dem Audi-Fahrer laut Polizei die Vorfahrt und prallte in der Folge mit diesem zusammen. Bei der Kollision wurde niemand verletzt. Während sich der Schaden am Mercedes auf etwa 8000 Euro beläuft, wird dieser von der Polizei am Audi auf rund 15 000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.