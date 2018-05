22-jähriger randaliert und wird festgenommen

Weil ein 22-Jähriger den von der Polizei ausgesprochenen Platzverweis in Ravensburg nicht beachtet hat, musste er am Dienstag gegen 14 Uhr auf richterliche Anordnung in Gewahrsam genommen werden. Das teilt die Polizei in ihrem Bericht mit.

Bereits gegen 10.45 Uhr war eine Polizeistreife zu einer randalierenden Person in die Grüner-Turm-Straße gerufen worden. Dem stark alkoholisierten 22-Jährigen wurde ein Platzverweis erteilt, dem er zunächst nachkam. Gegen 14 Uhr mussten die Beamten erneut wegen des Mannes ausrücken. Diesmal zeigte er sich trotz bestehenden Platzverweises derart aggressiv gegenüber Passanten und den Polizisten, dass er zur Ausnüchterung aufs Polizeirevier gebracht werden musste.