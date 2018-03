Ein 22-jähriger Autofahrer ist am Freitag gegen 0.20 Uhr betrunken am Steuer erwischt worden, teilt die Polizei mit. Er war von Beamten in der Leonhardstraße angehalten und kontrolliert worden. Nach einem positiven Alkoholtest untersagten die Polizisten dem Mann die Weiterfahrt und stellten die Fahrzeugschlüssel sicher. Der 22-Jährige hat nun mit einem Bußgeld, Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot zu rechnen.