22-Jähriger fährt bei Ravensburg in den Tod

Am Samstagmorgen, gegen 4.15 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Renault-Fahrer den Gemeindeverbindungsweg von Berg nach Ravensburg-Schmalegg.

Auf einem gerade verlaufenden Teilstück kam das Fahrzeug aus bislang nicht bekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Im Anschluss kam das Fahrzeug entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung stark beschädigt in der angrenzenden Wiese zum Stillstand.

Der Fahrzeugführer, welcher zum Unfallzeitpunkt keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte, verstarb noch an der Unfallstelle infolge seiner schweren Verletzungen. Der Renault musste stark beschädigt von einem Abschleppunternehmer geborgen werden. An diesem entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 EUR.

