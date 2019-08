22-jähriger Autofahrer übersieht Fahrzeug

Rund 7000 Euro Sachschaden ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 15 Uhr in der Ulmer Straße ereignet hat. Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 22-jähriger VW-Fahrer in Ravensburg die Ulmer Straße in Richtung Weingarten. An der Kreuzung Ulmer Straße/Eywiesenstraße übersah er einen vor der Ampel stehenden Renault eines 54-Jährigen und fuhr auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Renault auf den davor stehenden Daimler-Benz einer 36-Jährigen geschoben. Verletzt wurde niemand. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten unter anderem fest, dass der 22-Jährige Unfallverursacher schwankte, unsicher ging und eine undeutliche und langsame Aussprache hatte. Aus diesem Grund führten sie einen Alkohol- und Drogentest durch. Beide Tests verliefen negativ. Da seine Ausfallerscheinungen jedoch stark waren, veranlassten die Beamten im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe. Das Ergebnis hierzu steht noch aus. Laut Arzt deuten die Anzeichen auf eine leichte Drogen- beziehungsweise Medikamentenbeeinflussung hin.