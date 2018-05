21-Jähriger greift Polizist an

Wegen eines 21-jährigen Randalierers haben Passanten am Sonntag gegen 3 Uhr die Polizei auf den Marienplatz gerufen.

Wie Polizei mitteilt, flüchtete der Mann noch vor dem Eintreffen der Beamten in die Kirchstraße. Bei der dort durchgeführten Kontrolle verhielt sich der stark Alkoholisierte derart aggressiv, dass er auf richterliche Anordnung in Gewahrsam genommen werden musste. Dabei trat er mit den Füßen einen Polizeibeamten, der dadurch leicht verletzt wurde. Zudem beleidigte er eingesetzte Polizeikräfte, so der Pressebericht abschließend.