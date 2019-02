2018 starb erstmals kein Mensch bei einem Gebäudebrand im Kreis Ravensburg

Seit Juli 2013 müssen Rauchwarnmelder in Schlafzimmern und auf Fluchtwegen in Neubauten installiert werden. In bestehenden Häusern müssen sie seit Dezember 2014 hängen. Kontrollen der Pflicht oder Bußgelder für Eigentümer, die die Geräte nicht aufhängen, gibt es nach Angaben des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau nicht. Vor diesem Hintergrund ist auch nicht bekannt, welcher Anteil der Haushalte damit ausgestattet ist. Dafür, dass die Geräte funktionieren, ist der Bewohner verantwortlich, der etwa die Batterie auswechseln muss. Bei Rauchwarnmeldern mit fest eingebauten Langzeitbatterien muss nach einer von der Herstellerfirma empfohlenen Zeit das ganze Gerät getauscht werden. Während der Abwesenheit, etwa für die Zeit eines Urlaubs, dürfen Bewohner ihre Rauchwarnmelder abschalten.