20 000-Euro-Schaden bei Vorfahrtsunfall

An der Kreuzung der Kreisstraße 7985 mit der Kreisstraße 7982 in Ravensburg sind am Mittwochmorgen zwei Pkw heftig zusammengestoßen. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.

Gegen 9.35 Uhr fuhr der spätere Unfallverursacher in seinem Ford auf der K 7985 von der Bundesstraße kommend in Richtung Fildenmoos. An der Kreuzung mit der K 7982 missachtete er die Vorfahrt eines aus Richtung Kemmerlang kommenden BMW und stieß mit ihm zusammen. Am BMW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 15 000 Euro. Den Schaden am Ford schätzt die Polizei auf rund 5000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.