20000 Euro Schaden bei Unfall

Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 20000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 17.45 Uhr an der Kreuzung Hindenburgstraße / Jahnstraße ereignet hat. Der 50 Jahre alte Fahrer eines Ford übersah laut Polizeibericht beim Einfahren von der Hindenburgstraße in die Jahnstraße die bevorrechtigte Fahrerin eines Hyundai und kollidierte mit dieser. Während beide Unfallbeteiligten glücklicherweise unverletzt blieben, mussten ihre Fahrzeuge aufgrund der starken Beschädigungen abgeschleppt werden.