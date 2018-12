Vermutlich beim Rangieren hat ein Unbekannter am Montag zwischen 10 und 12.30 Uhr einen am Straßenrand abgestellten Citroen beschädigt, berichtet die Polizei. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 2000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Zeugen werden gebeten, die Polizei in Ravensburg unter Telefon 0751 / 8033333 zu informieren.