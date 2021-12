2000 Euro für die SZ-Nothilfe in Ravensburg

Große Freude bei der SZ-Nothilfe: Der gemeinnützige Verein erhält eine Spende von der Volksbank Ulm-Biberach eG, um hilfsbedürftige Menschen im Landkreis Ravensburg zu unterstützen. Überreicht wurde der Spendenscheck in Höhe von 2000 Euro von den Regionaldirektoren der Volksbank in Ravensburg Berthold Hirschmann (Privatkunden) und Norbert Eisele (Unternehmenskunden).

Seit über 24 Jahren unterstützt die SZ-Nothilfe hilfsbedürftige Menschen im Landkreis Ravensburg. Der gemeinnützige Verein entstand 1997 aus einer Initiative von Redakteurinnen und Redakteuren der Schwäbischen Zeitung in Ravensburg und zählt mittlerweile 17 ehrenamtliche Mitglieder. Ihr gemeinsames Ziel: unbürokratische und zielgerichtete Hilfe für in Not geratene Menschen aus der Region. „Gerade in Zeiten von Corona hat die Zahl der Hilfegesuche deutlich zugenommen“, erklärte die erste Vereinsvorsitzende Angelika Vogler-Rieger. „Wir sind der Volksbank daher sehr dankbar für diese Spende und freuen uns mit den Geldern einigen Menschen und Familien vor Ort etwas Erleichterung zu verschaffen.“