2000 Euro für Gehörlosenschule in Tansania

Die Mitarbeiter des Achitekturbüros Wurm in Ravensburg haben dieses Jahr erneut auf Weihnachtsgeschenke verzichtet und den Gegenwert stattdessen an eine Gehörlosenschule in Tansania gespendet. Der Betrag wurde von der Geschäftsleitung noch aufgestockt, wie es in einer Pressemitteilung des Architekturbüros heißt. Der Mitarbeiter Dieter Amann, selbst hörgeschädigt, engagiert sich demnach schon seit zehn Jahren für das Projekt im Ort Ruhuwiko. Zahlreiche Baumaßnahmen wie der Bau eines Wasserturms und eines Spielplatzes seien von ihm organisiert und betreut worden. Unterstützt wurden diese Maßnahmen jeweils vom Büro Wurm, heißt es weiter. Die aktuelle Spende werde für Ausstattung und Lernmittel gesammelt. „Wir sind stolz auf unseren Dieter Amann, der trotz seiner Hörbehinderung hier Hervorragendes leistet“, sagte Frieder Wurm (links) bei der Scheckübergabe. Auch bei der Feuerwehr und im Rettungsdienst wird das ehrenamtliche Engagement von Mitarbeitern unterstützt, teilt das Büro mit. Wurm wurde 2018 von Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl als ehrenamtsfreundlicher Arbeitgeber ausgezeichnet.