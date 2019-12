2000 Euro für die „wellcome-Engel“ im Schussental

Der Ladies Circle 37 Ravensburg hat den Dienst „Wellcome“ der Stiftung Liebenau mit einer Spende in Höhe von 2000 Euro bedacht. Wie die Stiftung Liebenau in ihrer Pressemitteilung schreibt, helfe „Wellcome“ jungen Familien nach der Geburt ihres Kindes im Alltag.

Viele Frauen des Ladies Circle 37, die in diesen Tagen auf dem Ravensburger Weihnachtsmarkt Waffeln backen, um den Erlös an soziale Projekte zu spenden, seien selbst Mütter und wüssten aus eigener Erfahrung, dass die Welt nach der Geburt eines Kindes erst mal Kopf stehe. Wenn dann noch Zwillinge das Licht der Welt erblicken, Geschwisterkinder auch die Aufmerksamkeit der Mutter brauchen oder die Mutter alleinerziehend ist, sei die erste Zeit voller Herausforderungen. Wem dann das soziale Netz einer Familie in der Nähe fehle, könne sich an „Wellcome“ wenden und bekomme einen „Wellcome-Engel“ vermittelt. „Unsere Ehrenamtlichen besuchen die Familie ein Mal pro Woche für zwei bis drei Stunden und entlasten die Mutter, indem sie sich um das Neugeborene oder um die Geschwisterkinder kümmern, zuhören und, als selbst erfahrene Mütter, Sicherheit geben“, wird Silke Haller (Mitte), die Koordinatorin von „Wellcome“ im Schussental, zitiert. „Das ist ein tolles Projekt. Heute ist es nicht mehr selbstverständlich, dass die Schwiegereltern um die Ecke wohnen“, sagte laut Pressemitteilung Sandra Burkhart (rechts), die Vize-Präsidentin des Ladies Circle 37 bei der Spendenübergabe. Links im Bild Christina Haggenmiller vom Ladies Circle 37.