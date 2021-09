20 Teilnehmer bei Auftaktveranstaltung von „Sport im Hirschgraben“

Mit knapp 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmern hat die Auftaktveranstaltung der Reihe „Sport im Hirschgraben“ begonnen. Nach einer halben Stunde Gymnastik unter dem Motto „Fit von Kopf bis Fuß“ konnten sie entspannt in den Nachmittag starten, heißt es in der Mitteilung der Stadt Weingarten.

„Alle fanden es gut, die Rückmeldungen waren durchweg positiv“, wird Ulrike Müller vom städtischen Amt für Bildung, Soziales und Sport, zitiert, die die erste Trainingseinheit übernommen hatte. Unter den Teilnehmern seien neben Touristen und Passanten, die sich spontan dazugesellt hatten, auch Beschäftigte aus umliegenden Büros gewesen, die ihre Mittagspause aktiv verbringen wollten.

Noch bis 27. Oktober findet das kostenlose Angebot der Stadt Ravensburg im Zusammenarbeit mit dem Sportverband immer mittwochs von 12.30 bis 13 Uhr statt. Jeder kann ohne Voranmeldung und in Straßenkleidung mitmachen. Die Trainer wechseln wöchentlich und stellen unterschiedliche Sportarten vor. Auf dem Programm steht am 22. September Latin-Workout/Zumba mit Jürgen Schlegel vom ATC, eine Woche später heißt es wieder „Zumba“ mit Julia Klaes-Doan vom KJC. Am 6. Oktober ist Sina Ritter von der AOK Bodensee-Oberschwaben mit Outdoor-Fitness an der Reihe, und Jürgen Hauser von der Champ Box-& Sportakademie bietet am Mittwoch darauf Fitnessboxen für alle an. Um Fitness für Gehirn und Körper mit Toralf Sigle von mymindsteps.de geht es am 20. Oktober, und den Abschluss am 27. Oktober macht Sabrina Beck vom TSB Ravensburg mit Functional Fitness. Teilnehmer, die häufig dabei sind, haben eine größere Chance bei der Verlosung am Schluss einen Preis zu gewinnen.

Die Reihe „Sport im Hirschgraben“ ist eines der städtischen Angebote mit dem Ziel, die Stadt nach dem Lockdown wiederzubeleben und die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt zu stärken. "Wir wollen den Sport in der Stadt reaktivieren und Bewegungsangebote schaffen. Mit dem 'Sport im Hirschgraben' können die Teilnehmer niederschwellig neue Sportarten kennenlernen", sagt Ulrike Müller, Leiterin der Abteilung Sport.