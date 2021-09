20 Jahre Ludothek Ravensburg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das ist ein Grund zum Feiern! Aber wegen Corona konnten wir dies im letzten Jahr nicht tun. Feiern wollten wir doch und so war die Spielstraße im Begleitprogramm des verkaufsoffenen Sonntags eine willkommene Gelegenheit für uns, dies zu tun. Auch galt es „Danke“ an alle MitarbeiterInnen zu sagen, besonders an Lotte Coenen und Stephanie Upowsky für 20 Jahre, Carmen Bächle für 15 Jahre und Ilona Wagner für gut 10 Jahre im Team. Nicht zu vergessen Sascha Stürmer, er ist seit 15 Jahren für die Brettspielgruppen zuständig.

Vor gut 20 Jahren hatten einige Frauen die Idee, eine Ausleihe für Spiele und Spielsachen ins Leben zu rufen. Woher aber das benötigte Geld nehmen, wo finden wir passende Räumlichkeiten? Aber wir haben ein Startkapital bei dem Wettbewerb anlässlich der Gründung vom SWR gewonnen! Trotzdem – alleine hätten wir dies nicht geschafft und so sind wir ein Projekt von Caritas und Kreisjugendring geworden und konnten unsere Ludothek gründen. Am 5. Mai 2000 ging es dann los, die ersten Jahre im Familientreff in der Weststadt, vor 18 Jahren konnten wir dann ins Caritas Zentrum in der Seestraße in größere Räume umziehen. Noch immer wird sie als rein ehrenamtliches Projekt betrieben.

Spielen ist nur etwas für Kinder? Weit gefehlt! Das gemeinsame Spielen ist ein vielfach unterschätztes Lern- und Kommunikationsmittel. „ Beim Spielen lernen sich Menschen kennen, entwickeln Verständnis füreinander und haben gemeinsamen Spaß“ sagt Lotte Coenen, seit vielen Jahren die Projektleiterin der Ludothek. „Unser Bestreben ist es, allen Menschen den Zugang zu Spielen und Spielmaterial zu ermöglichen.“

Ludotheken funktionieren wie eine Bücherei. Sie bieten Service und Beratung rund ums Spielen, etwa bei der Auswahl für die richtigen Spiele, an. Derzeit können in unserer Ludothek gut 900 Spiele – aber auch Spielsachen ausgeliehen werden. Darunter sind viele Neuheiten, aber auch Klassiker bei den Brettspielen. Schon immer gab es auch Material für kleinere Feste, Themenkisten für Kindergeburtstage und Familienfeiern zum Beispiel. Besonderer Beliebtheit erfreuen sich die Außenkisten, Kugelbahnen, ein XXL-Jenga sowie die Popcorn- oder Zuckerwattemaschine.

Zu finden ist die Ludothek in der Seestrasse 44, die Öffnungszeiten sind Mittwoch von 16-18 Uhr und Freitag von 17-19 Uhr. Mehr Infos gibt es unter www.ludothek-ravensburg.de.