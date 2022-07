20-Jähriger wirft Flasche und schlägt Polizistin

Ein 20-Jähriger hat am Dienstag gegen 2.30 Uhr eine Glasflasche in Richtung einer Bushaltestelle in Ravensburg geworfen und dabei beinahe eine 30-Jährige getroffen.

Als die Polizeibeamtin, die privat unterwegs war, die beiden jungen Männer auf ihr Verhalten ansprach, verpasste der 20-Jährige ihr mehrere Faustschläge gegen den Kopf. Wie es im Polizeibericht heißt, konnten Einsatzkräfte den stark alkoholisierten Mann und seinen Begleiter noch auf ihrer Flucht festnehmen. Auch gegenüber der im Dienst befindlichen Beamten verhielt sich der 20-Jährige aggressiv und beleidigte diese. Weiter wurden kleinere Mengen Betäubungsmittel aufgefunden.

Aufgrund ihrer Alkoholisierung von jeweils über 1,5 Promille mussten die beiden die Nacht auf dem Polizeirevier in einer Arrestzelle verbringen. Zudem erwarten sie nun Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft Ravensburg.