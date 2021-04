20-Jähriger stürzt berauscht auf Pedelec

Ein gestürzter Pedelec-Fahrer ist der Polizei am Mittwoch gegen 18.15 Uhr in der Escher-Wyss-Straße in Ravensburg gemeldet worden. Der 20-jährige Radfahrer blieb zwar unverletzt, stand jedoch augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel, berichtet die Polizei. Nachdem ein Urintest positiv auf THC verlaufen war, veranlassten die Beamten eine Blutentnahme in einem Krankenhaus.

Bei einer Nachschau in der Wohnung des 20-Jährigen fanden die Polizisten kleine Mengen Drogen und beschlagnahmten diese. Der junge Mann wird nun angezeigt.