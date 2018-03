20-Jähriger missachtet Vorfahrt

Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro an zwei Fahrzeugen ist das Ergebnis eines Unfalls am Dienstag gegen 7 Uhr im Bereich Schlierer Straße/Holbeinstraße. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 20-jähriger Opel-Fahrer von der Holbeinstraße nach links in die bevorrechtigte Schlierer Straße einfahren und missachtete dabei die Vorfahrt eines 44-jährigen Audi-Fahrers. Der Opel prallte mit der vorderen Fahrzeugfront gegen die hintere Seite des Audi. Dieser war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.