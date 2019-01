20-Jähriger fährt Fußgängerin an

Eine 30-jährige Fußgängerin wuirde am Mittwochabend gegen 17.30 Uhr in der Ulmer Straße leicht verletzt. Ein 20-jähriger Autofahrer hatte laut Polizeibericht zunächst als zweites Fahrzeug an der roten Ampel in der Eywiesenstraße angehalten und war dann bei grün nach rechts in die Ulmer Straße eingebogen. Hierbei übersah er die 30-jährige Frau, die ebenfalls bei Grün die Straße überqueren wollte. Der junge Mann streifte die Fußgängerin mit dem vorderen linken Kotflügel seines Fahrzeuges, wodurch diese auf die Fahrbahn stürzte. Die 30-Jährige konnte sich jedoch selbst zu einem Arzt begeben.