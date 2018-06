Rund 10 000 Euro Sachschaden sind bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 15.45 Uhr in der Friedrichshafener Straße entstanden. Eine 20-jährige Autofahrerin hatte laut Polizeibericht zu spät bemerkt, dass ein vorausfahrender 48-Jähriger verkehrsbedingt am Ende einer Fahrzeugkolonne warten musste und fuhr auf dessen Mercedes-Benz auf.