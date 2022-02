2. Platz beim Planspiel Börse

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Was ist das Planspiel Börse? Das Online-Lernspiel richtet sich an SchülerInnen, Studierende und alle, die die Börse mal ausprobieren wollen. Es ermöglicht aktiv, mit einem fiktiven Startkapital von 50000 Euro am Börsengeschehen teilzunehmen. Ziel ist es, möglichst viel Geld durch Kauf und Verkauf von Aktien, Fonds und Anleihen zu generieren. Das Spiel dauert vier Monate, von Oktober bis Januar.

Wer hat teilgenommen? Wir, Tudor Nana (18), Can Aslanoglu (18) und Constantin Beiter (17), sind Schüler der Jahrgangsstufe 2 und haben Wirtschaft als Leistungskurs bei Herrn Straub am AEG. Da wir alle Interesse an Wirtschaft und bereits Vorerfahrung im Handeln mit Aktien haben, entschlossen wir uns am Planspiel Börse teilzunehmen. Nicht nur das hohe Preisgeld war am Anfang ein Anreiz für uns, sondern auch, dass wir unser Wissen und Können an der Börse risikofrei unter Probe stellen konnten.

Zunächst legten wir uns auf bestimmte Branchen fest, in denen wir unser Kapital investieren wollten. Besonders interessant für uns waren die Bereiche Automobilindustrie, Technologie, Energie und Pharmaindustrie. Nach einer kleinen Fundamentalanalyse interessanter Unternehmen legten wir unser Portfolio fest. Wir wollten dies möglichst diversifiziert aufstellen, um das Risiko zu streuen.

Oktober, November und Anfang Dezember waren sehr starke Monate. Die Kurse am Markt bewegten sich rasant nach oben, und da unsere Anlage breit gestreut war, konnten wir auch vom Wachstum am Markt profitieren. Aber ab Mitte Dezember fingen die Märkte an zu fallen, weshalb wir oft Aktien verkauften und neue einkauften. Dies hat uns nur in der letzten Woche des Spieles einen signifikanten Vorteil gegenüber den anderen Teams verschafft. Unser Portfoliowert war im Dezember auf dem Höhepunkt mit knapp 20 % (+ 10000 Euro). Unser Tiefpunkt war Anfang Januar auf circa 5 %. Zum Schluss konnten wir uns auf knapp 10% einpendeln.

Trotz unserer Vorerfahrung am Markt konnten wir viel für die Zukunft lernen. Das fiktive Kapital ermöglichte uns das risikofreie Investieren an der Börse, ohne Angst um unser Geld zu haben. Dies bietet Raum für Chancen, aber auch für Fehler. Doch bekanntlich lernt man aus Fehlern am besten.

Wir freuen uns sehr über das Preisgeld von 600 Euro. Damit auch andere sich darüber freuen können, werden wir 105 Euro an unsere Partnerschule in Kambodscha spenden.