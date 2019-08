193 junge Erwachsene starten am Berufsbildungswerk Adolf Aich

Insgesamt 193 junge Erwachsene haben ihre Aufnahme am Berufsbildungswerk Adolf Aich gefeiert. Sie alle haben mit Krankheiten wie zum Beispiel Borderline, ADHS (Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung) oder Autismus zu kämpfen. 128 von ihnen beginnen nun eine Ausbildung.

Mit der Möglichkeit, einen Berufsabschluss zu erlangen, bekommen sie auch eine echte Chance auf dem öffentlichen Arbeitsmarkt. Die restlichen 65 jungen Erwachsenen nehmen an der Berufsvorbereitung teil. In elf Monaten lernen sie verschiedene Berufe kennen und sollen so das richtige Berufsfeld für sich entdecken. Geschäftsführer Christian Braun betonte bei der Aufnahmefeier, dass sowohl bei der Ausbildung als auch bei der Berufsvorbereitung jeder individuell gefördert wird.