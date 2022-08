19 Künstler öffnen ihre Ateliers für Besucher

Der Kunstverein Ravensburg-Weingartener lädt für das Wochenende, Samstag, 3., und Sonntag, 4. September, zu „Open Art – Offene Ateliers im Landkreis Ravensburg“ ein. Dabei stellen Künstlerinnen und Künstler sich mit ihren Ateliers vor, heißt es in einer Ankündigung.

21 Künstlerinnen und Künstler aus der Region öffnen von 11 bis 17 Uhr ihre Atelierräume, angefüllt mit Malerei, Fotografie sowie Holz-, Stein- und Metallbildhauerei. Und natürlich echtem Atelier-Feeling. 19 Standorte in und um Ravensburg, zwischen Wilhelmsdorf und Argenbühl, laden zum Eintauchen in die kreative Welt des künstlerischen Schaffens ein. Orte an denen Ideen umgesetzt werden, Orte gefüllt mit den unterschiedlichsten Materialien, Entwürfen, unvollendeten Werken und auch dem gerade „aktuellen Objekt“. Die Türen stehen allen Interessierten offen und bieten die Gelegenheit, ideenhaltige Luft zu schnuppern.

Eine Broschüre, in der sämtliche Standorte beschrieben sind, liegt an verschiedenen Stellen aus und kann auch von der Internetseite des Ravensburg-Weingartener Kunstvereins unter www.ravensburger-kunstverein.de/offene-ateliers-2 heruntergeladen werden. Die Aneinanderreihung der Atelierorte ist als kleine oder größere Tour zusammengestellt und perfekt zum Radeln. Der Eintritt ist frei.