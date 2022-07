19-Jähriger mit Messer und Eisenstange bedroht

Mit einer Eisenstange und einem Messer hat am Sonntagabend ein 18-Jähriger laut Polizeibericht einen 19-Jährigen an einer Bushaltestelle in der Schwanenstraße bedroht.

Wegen privaten Zwistigkeiten kam es zwischen den Bekannten zu einem Streit, in dessen Folge der Ältere erst die Eisenstange auspackte und im Anschluss ein Messer zückte.

Zu einem Angriff mit den potentiellen Waffen kam es nicht, der 19-Jährige ging nach der Bedrohung davon. Die Polizei hat die Ermittlungen zu der Sache aufgenommen und die beiden Gegenstände einbehalten.