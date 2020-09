19-Jähriger fährt gegen Geländer

Sachschaden in Höhe von fast 7000 Euro ist am frühen Freitagmorgen in der Gornhofer Straße in Ravensburg entstanden, als ein Opel-Fahrer beim Abbiegen von der Fahrbahn abkam. Der 19-Jährige überfuhr laut Polizeibericht einen Gehweg und kam an einem Geländer zum Stehen. Das Fahrzeug musste stark beschädigt abgeschleppt werden.