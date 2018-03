19-Jähriger missachtet Vorfahrt

Keine Verletzten, aber Sachschaden in Höhe von mehr als 12 000 Euro hat ein Unfall am Donnerstag gegen 14.15 Uhr an der Kreuzung Anger-/ Henri-Dunant-Straße in Ravensburg gefordert.

Wie die Polizei berichtet, war ein 19-jähriger Autofahrer auf der Henri-Dunant-Straße in Richtung Schmalegger Straße unterwegs und missachtete an der Kreuzung die Vorfahrt eines von rechts kommenden 44-jährigen Autofahrers. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde der junge Mann mit seinem Auto gegen eine Hecke geschleudert. Die nicht mehr fahrbereiten Autos wurden abgeschleppt.