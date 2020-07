1840 Euro Spende für den Ravensburger Verein Brennessel

Der Ladies Circle 37 Ravensburg und das Schmuckatelier Copines haben den Verein Brennessel mit einer Spende unterstützt.

In Zusammenarbeit wurde ein Schmuckstück für den guten Zweck kreiert. Durch den Verkauf des Armreifs „hand in hand“ auf den Ravensburger Weihnachtsmarkt und in den Verkaufsstellen Love & Peace, Millers und Haarbasis ist ein Reinerlös in Höhe von 1840 Euro erzielt worden. Dieser geht vollständig an die Brennessel. Der Verein bietet Hilfe und Beratung für sexuell missbrauchte Mädchen und Jungen, sowie für Angehörige und Kontaktpersonen von Betroffenen.