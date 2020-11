18-Jähriger weicht Messerangriff aus

Ohne Verletzungen hat ein 18-Jähriger am Montagabend fliehen können, nachdem ihn ein 43-Jähriger mit einem Messer angegriffen hatte.

Das 18-jährige Opfer befand sich laut Polizeibericht mit einem gleichaltrigen Kumpel gegen 22.15 Uhr am Holzmarkt in Ravensburg, wo sich auch ein 46-Jähriger aufhielt.

Angaben der Polizei zufolge verhielt sich dieser sehr aggressiv, schrie herum, beleidigte die beiden jungen Männer und trat gegen Schilder.

Wenig später kam der 43-jährige Bruder des 46-Jährigen mit einem Messer in der Hand hinzu und rannte auf den 18-Jährigen zu. Dieser konnte mit seinem gleichaltrigen Kumpel trotz eines Sturzes vor dem Angriff fliehen und die Polizei verständigen. Die Beamten trafen den 43-Jährigen trotz einer sofortigen Fahndung nicht mehr an. Die Ermittlungen dauern an.