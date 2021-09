18-Jähriger bekommt Faustschlag ins Gesicht

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung ist es am Samstag um 00.20 Uhr in der Marktstraße in Ravensburg gekommen. Wie die Polizei mitteilt, schlugen die Täter mit ihren Fäusten zu.

Drei junge Männer sind von einer Gruppe von ungefähr sieben Personen angegangen worden. Laut Polizeibericht setzten zwei aus der Gruppe dabei die Fäuste ein. Ein 18-Jähriger bekam einen Faustschlag ins Gesicht ab.

Ein Täter trägt Gucci

Der Täter wird als 1,85 Meter groß und kräftig, braunhaarig mit Bart beschrieben. Er trug eine schwarze Bomberjacke und eine Bauchtasche der Marke „Gucci“.

Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751/8033333, in Verbindung zu setzen.