18-Jährige greift Beamten an

Weil sie einen Beamten angegriffen hat, muss sich eine 18-Jährige verantworten. Wie die Polizei erst jetzt berichtet, ist die junge Frau bereits am Samstagmorgen in der Marktstraße mit einem Marktleiter aneinandergeraten war. Die Frau war trotz Verbots auf ihrem Fahrrad und ohne Mund-Nasen-Schutz auf dem Marktgelände unterwegs, weshalb der Beamte sie anhielt. Nach einem Streitgespräch wollte die uneinsichtige Frau einfach weiterfahren, weshalb der Marktleiter den Lenker des Rades ergriff. Daraufhin schlug die junge Frau nach ihm und verletzte ihn leicht. Im Anschluss wollte sie davonlaufen, wurde aber von einem Passanten aufgehalten, der sich der Frau in den Weg stellte. Der Marktleiter ergriff den Gepäckträger des Fahrrads, wodurch die 18-Jährige zu Sturz kam und sich leicht an den Füßen verletzte.